Gülşen'den beklenen haber geldi. İşte bebeğinin adı...

Ünlü pop müzik şarkıcısı Gülşen'den beklenen haber geldi

Ünlü şarkıcı Gülşen bebeğini dünyaya getirdi. Geçtiğimiz haziran ayında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen hamileydi. Gülşen'den beklenen haber ise bugün geldi. Bu sabah ünlü şarkıcının bebeğini doğurduğu öğrenildi. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise erkek. Çiftin bebeklerine Azur Benan ismini verdikleri öğrenildi. Alınan bilgiye göre anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.