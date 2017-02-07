Gülşen doğumdan iki ay sonra yeniden sahnelerde

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Gülşen sahnelere geri döndü

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz aylarda doğum yaptığı için bir süre sahnelerden uzak kalmıştı. Doğumdan 2 ay sonra ünlü şarkıcı yeniden sahnelerdeki yerini aldı. Ünlü şarkıcı Uludağ'da buzlar kraliçesi kostümü ile sevenlerinin karşısına çıktı.



Gülşen konserine sevilen şarkısı 'Bangır bangır' ile başladı. Şarkıcının yeni doğum yapmasına rağmen formunu koruduğu dikkat çekti.



Doğum sonrası ilk kez konser verdiğini söyleyen Gülşen, sanki sahneye ilk kez çıkıyormuş gibi heyecanlandığını söyledi. Bebeğini de çok özlediğini belirten şarkıcı, yola çıkar çıkmaz görüntülü konuşmaya başladıklarını söyledi.



Bebeğine iki dadının baktığı haberlerine de yanıt veren Gülşen, bebeğine kendilerinin baktığını, bir tane bile dadısının olmadığını söyledi. Çocuğunun her anını görmek istediğini bu yüzden az uyuyarak onunla daha çok vakit geçirmeye çalıştığını da belirten Gülşen, çocuğunu başkasının büyütmesi için yapmadığını ve bu yüzden seve seve zevkle baktığını söyledi.