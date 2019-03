Gündemin en popüleri Acun Ilıcalı

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), şubat ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirlendi. Acun Ilıcalı, şubat ayının medyada en konuşulan ismi olurken, onu Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile gündemde kalan Yılmaz Erdoğan takip etti.

MTM’nin Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı şubat ayı magazin raporu açıklandı. Şubat ayının en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı oldu. Yılmaz Erdoğan ise Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile gündemde kaldı.

Şubat’ın en dikkat çeken çifti ise Hazal Kaya–Ali Atay oldu. 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, 6 Şubat'ta Mecidiyeköy'de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Özellikle sade gelinlik seçimiyle beğeni toplayan Hazal Kaya, 2 bin 501 habere konu edildi. Geçtiğimiz ayın magazin gündeminde yer alan bir diğer flaş gelişme de Alişan–Buse Varol çiftinden geldi. 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan ilk kez babalık heyecanı yaşamış, sosyal medyada Burak ismini verdikleri oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni toplamıştı. Alişan Şubat ayı boyunca 2 bin 307 haberle adından söz ettirdi.

Üzücü gelişmelerin de yaşandığı Şubat ayında, iki usta oyuncu hayata veda etti. 2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Yalçın Menteş ve kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı.

Şeyma Subaşı da var

Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının yeni bölümlerini hazırlayıp sunan Acun Ilıcalı, şubat ayı boyunca gerek yarışma programıyla gerekse özel hayatıyla ilgili haberlerle en çok konuşulan ünlü isim oldu. Türk ve Yunan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada sunuculuk yapmayı sürdüren Ilıcalı, şubat ayı başında boşandığı Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak mahkemeye başvurarak kızları Melisa’nın velayetini üzerine aldı.

Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra birçok ünlü isimle beraber anılmış, son olarak ise Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'le sevgili oldukları iddiası ortaya atılmıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Ilıcalı, şubat ayının 7 bin 929 haberle en çok konuşulan ünlü ismi oldu.

Özel bir röportaj için verdiği pozlarla son günlerde magazin gündeminin üst sıralarına yerleşen Şeyma Subaşı ise 3 bin 909 haberle adından söz ettirdi.

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararı

1 Şubat’ta gösterime giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini vizyondaki ikinci haftasındayken Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan, bu kararıyla herkesi şaşırttı. Filmi sinemada izlemiş olan seyirciler karara tepki gösterirken, sektördekiler ise Erdoğan'ın yaptığı satışı etik bulmadıklarını ifade etti. BKM'den yapılan açıklamada ise Türk sinemasına katkıda bulunacak bir hamlenin yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz.”

Yeni filminin yanı sıra, 22 kişilik yeni oyuncu kadrosuyla Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar programını izleyiciyle buluşturan Erdoğan, MTM’nin aynı araştırmasına göre 5 bin 356 haberle hakkında en çok haber yansıması bulunan ikinci ünlü ismi oldu.

Fazıl Say'dan jest

Fazıl Say, şubat ayında Bursa'da yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç’ e uluslararası yarışmalara hazırlanması için hediye ettiği piyano ile gündeme geldi. Arya Su Gülenç, New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuş, bunun üzerine ünlü piyanist kendisine bir sürpriz yaparak kendi piyanosunu genç yeteneğe hediye etmişti. Yaptığı jest birçok habere konu olan Fazıl Say, 4 bin 780 haberle konuşuldu.