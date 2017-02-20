Gündeş evlilik yüzüğünü çıkardı. Boşanıyorlar mı?

Eşi ABD'de tutuklu olan Ebru Gündeş'in evlilik yüzüğünü parmağından çıkarması dikkat çekti

Gündeş evlilik yüzüğünü çıkardı. Boşanıyorlar mı?

Eşi ABD'de tutuklu olan Ebru Gündeş'in evlilik yüzüğünü parmağından çıkarması dikkat çekti


Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, evlilik yüzüğünü parmağından çıkarttı. Eşi bir süre önce ABD'de tutuklanan Gündeş'in yüzüğünü parmağından çıkarması dikkat çekti.

Bir süre önce çiftin boşanma kararı aldığı gündeme gelmişti. Ancak çift boşanmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Daha sonra da çiftin barıştığı ve boşanmaktan vazgeçtiği haberleri gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir konser veren Ebru Gündeş, konserden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Gündeş'in paylaştığı fotoğraflarda evlilik yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Evlilik yüzüğü dışında bir yüzük takan Gündeş'in yüzüğünü çıkarması yeniden boşanma kararı mı aldı sorularına neden oldu.

 
Etiketler; #ebru gündeş #reza zarrab #ebru gündeş boşanma
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