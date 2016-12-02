Güzel oyuncu Büyüküstün, ev arıyor!

Boşanacağı konuşulan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ev aramaya başladı

Güzel oyuncu Büyüküstün, ev arıyor!

Sevilen oyuncu Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'un gürültüsünden ve karmaşasından zaman zaman uzaklaşmak için Sapanca tarafında villa aradığı iddia edildi. 

'Kara Para Aşk' dizisinin çekildiği yerlerden olan Sapanca'ya ünlü oyuncunun hayran kaldığı İstanbul'a yakınlığı nedeniyle de buradan ev almak istediğin iddia edildi. 

Şuaralar Cesur ve Güzel dizisinde rol alan ünlü oyuncunun setten arta kalan zamanlarda ailesiyle burada kafa dinlemeyi istediği öğrenildi. 

Ünlü oyuncu ve eşi Onur Saylak'ın son günlerde boşanacağı da iddia ediliyordu. Ünlü çiftin ikiz kız çocukları bulunuyor.

Etiketler; #tuba büyüküstün #cesur ve güzel
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