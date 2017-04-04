Güzel oyuncu İçerde dizisine veda ediyor

Sevilen dizi İçerde'de bir oyuncu diziye veda etti.
Show Tv'nin sevilen dizisi İçerde'ye bir oyuncu veda ediyor. Sevilen diziye sonradan katılan Handan karakterini canlandıran Tuba Ünsal, son yayınlanan bölümde ölerek diziye veda etti.
Show Tv'de polis-mafya ilişkilerinin anlatıldığı ve iki kardeşin birbirini arama hikayesi olan İçerde dizisi son zamanların en çok sevilen dizisi.
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı diziye sonradan Handan karakteri ile Tuba Ünsal da dahil olmuştu.
Çetin Tekindor'un canlandırdığı Kebapçı Celal'in en büyük düşmanı Kudret Kormaz'ın (Uğur Yücel) adamı olan Handan, son bölümde hayatını kaybetti.
İki çocuğunu kaçıran sonra kızı Melek'i serbest bırakan Kudret'ten intikam almak isteyen Celal, Handan'ın otomobiline bomba koyduruyor. Dün yayınlanan dizinin son bölümünde Handan'ın bindiği araç patlıyor ve Handan hayatını kaybediyor. Böylece Tuba Ünsal'ın da İçerde serüveni sona ermiş oluyor.