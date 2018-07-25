Hadise'nin annesi intihara kalkıştı!

Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiayı Sabah Gazetesi duyurdu

Şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz’ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve “Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz” yazdığı ileri sürüldü.

Şarkıcı Hadise’nin annesini aradığı ve ulaşamadığı için site güvenliğinden yardım istediği, polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz’ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü iddia edildi.