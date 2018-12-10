Hadise ödül töreninde sitem etti: Erkek olsaydı bu tepkiler olmazdı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' dalında ödül alan Hadise, yasaklanan 'Sıfır Tolerans' klibi için dikkat çeken açıklama yaptı. Hadise, "Öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Bu duyguların yasaklanması çok saçma" dedi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:07

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde 'Farkımız Var' klibiyle ödül alan Hadise sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.

"BU DUYGULARIN YASAKLANMASI ÇOK SAÇMA"

Hadise, "Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül" şeklinde konuştu.

 

Etiketler; #hadise #altın kelebek #hadise altın kelebek konuşması
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