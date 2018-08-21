Hakan Altun, Didimlileri coşturdu

Aydın'ın Didim ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, 'Yaşasın Arabesk' konseptli konseriyle sevdiklerine keyifli bir gece yaşattı

Hakan Altun, Didimlileri coşturdu
21 Ağustos 2018 Salı 16:35

Didim'deki bir beach club'da sahneye çıkan arabesk sanatçısı Hakan Altun, 'Yaşasın Arabesk' konseptli konserine 'Telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkısı ile başladı. Hayranlarını selamlayan Altun, daha sonra müzisyen arkadaşlarını ve vokalistini tanıtarak konserine devam etti. Canlı performansıyla beğeni toplayan Altun'a hayranları da eşlik etti. Konserinde keyifli ve romantik dakikalar yaşatan Altun, "Alkışlamayan bütün bekarlar evde kalsın inşallah. Evli olup da alkışlamayanların kaynanası 50 yıl daha yaşasın inşallah" sözleri gülüşmelere neden oldu. Altun, bu cümlelerinin ardından hareketli şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Altun, sahne performansıyla beğeni topladı. Altun, yine "Telefonun başında çaresiz bekliyorum' isimli şarkısı ile geceyi noktaladı.


Kaynak: DHA
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