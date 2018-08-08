Hakkı Bulut'tan kötü haber!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut'un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

Ses sanatçısı Onur Akay, Hakkı Bulut'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Bulut'un sevenlerinden dua isteyen Akay, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Akay, Bulut'un hastaneye kaldırıldığını, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş" sözleriyle duyurdu.