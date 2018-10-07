Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanıyor mu?

Oyuncu çift, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel boşanacakları iddialarına tepki gösterdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanıyor mu?
07 Ekim 2018 Pazar 15:47

Bir magazin programında boşanacakları konuşulan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Etiler'deki bir mekandan el ele çıktı. Ergenç, muhabirlerin kendilerine yönelttiği boşanacakları iddialarına “Söylentiler gerçekten çok üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.

Ergenç, Ortaköy'de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, “Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?' diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz' dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı. bunlar çok ayıp şeyler… Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz” açıklamasını yaptı. (SÖZCÜ)

Etiketler; #halit ergenç #Bergüzar Korel #boşanma
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