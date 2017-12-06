Haluk Levent, konser gelirini iki aileye bağışlayacak

Haluk Levent, Diyarbakır'da vereceği konserin gelirini kentte maddi durumu iyi olmayan iki aileye bağışlayacağını açıkladı

Aynı zamanda Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı olan Haluk Levent, Cuma günü Diyarbakır'da hayranlarına konser verecek. Konser öncesi kentte AHBAP Diyarbakır ekibinde yer alan gönüllülerin ziyaret ettiği yardıma muhtaç iki aile, Haluk Levent tarafından da ziyaret edilecek. Sosyal medya üzerinde ailelere ulaşılması üzerine ünlü sanatçı merkez Sur ilçesinde Hüseyin Kaya ile Bağlar ilçesinde oturan ve maddi durumu iyi olmayan Ahmet Karakaş isimli ailelere konser gelirini vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Haluk Levent, şunları yazdı:



"AHBAP olarak Cuma akşamı yapılacak Diyarbakır konser gelirinin AHBAP'a kalan bölümünü Ahmet'e ve Sur'lu Hüseyin Kaya ailesine bırakmaya karar verdik.Cuma günü de aileyi ziyaret edeceğiz."