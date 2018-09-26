Haluk Levent o hakaretlere dava açtı, Ferdinand'a ahır yapacak

Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden baba ile ilgili attığı tweetlerden dolayı linç edilen Haluk Levent, küfür ve hakaret edenlere dava açtıklarını ve alacakları tazminatla da, kurban bayramında denizden yüzerek kaçan ineği Ferdinand'a ahır yapacaklarını söyledi

Haluk Levent, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden ve Türkiye'yi şoke eden İsmail Devrim ile ilgili attığı tweet'lerin ardından lince uğramış, birtakım medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da CIA'ye çalıştığı yönünde ithamlarla karşı karşıya kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Levent, AHBAP'taki başkanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bu sabah yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakma kararından dönen Haluk Levent, kendisine hakaret ve küfür edenlere, twitterdan yaptığı ilginç açıklamayla mahkeme yolunu gösterdi. Levent'in davadan kazanacakları para ile, kurban bayramında denizden yüzerek kaçan inek (Ferdinand) için ahır yapacaklarını söyledi. Takipçilere yine tebessüm ettiren Levent, attığı tweetle gündeme oturmayı başardı.