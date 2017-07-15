Haluk Levent, Srebrenitsa kurbanları için yürüdü

Adanalı rock şarkıcısı Haluk Levent, Srebrenitsa'da yaşanan katliamın 22'nci anma yılı anısına Bosna Hersek'te düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katıldı

Türkiye'deki Twitter takipçilerinden seçtiği 20 kişilik 'Ahbap Platformu' üyeleri ile birlikte Bosna Hersek'e giden Haluk Levent, barış için dünyanın birçok ülkesinden gelenlerle yürüdü. 10'uncu kez Bosna Hersek'te gidip yürüyen Haluk Levent, "Dünya, Srebrenitsa'da yaşananları hala anlamamış durumda" dedi. Dünyaya acıların bir daha yaşanmaması için mesaj yollamaya çalıştığını belirten Levent, "Srebrenitsa'da olanları ilk duyduğum andan itibaren 'Bir şeyler yapmalıyım' duygusu beni bırakmadı. Yitip giden bu masumlara elimden ne gelebilir ki aslında? Ama belki en azından beni dinleyenlere şarkılar yoluyla insanın insana yapabileceklerini anlatmak ve bu acılar bir daha yaşanmasın diye dünyaya bir mesaj yollamak. İlk günden beri canımı çok acıtan bu konu, hala dünya Srebrenitsa'da yaşananları anlamamış durumda. Bir kişiye daha fazla Srebrenitsa'da ne olduğunu anlatsak önemli" diye konuştu.



2011'de yazdığı 'Srebrenitsa' şarkısını da seslendiren Levent, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yaptığım şarkıda 'Tam 16 yıl oldu seni unutamadım' diyor ya, tam olarak bu nedenle yazıldı. Şarkıda, bir insan olarak, insanın insanlığa yapabileceklerinden utancımı anlatıyorum."