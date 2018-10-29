Haluk Levent yine gönülleri feth etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, konserine gelmek isteyen ama ailesinden izin alamayan hayranının, ailesinden izin alarak konsere götürdü. Levent, hayranına mesaj göndererek, "Babana annene söyle gelip izin alayım." dedi

Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Talas'ta konser verdi. Konser öncesi sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşan Levent'e bir hayranının ailesinin konsere gitmesine izin vermediğini söylemesi üzerine hayranının evine giderek ailesinden izin alıp konserine götürdü.



"ALLAH'IM NEDEN ERKEK DEĞİLİM?"

Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Park'ta vatandaşlar, Haluk Levent ile unutulmaz bir akşam yaşadı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Haluk Levent, zaman zaman hayranları ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak görüşmeye devam ediyor. Esra Çakır isimli bir hayranı Haluk Levent'e sosyal medyadan, "Allah'ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum' yazdı. Bunun üzerine Levent, "Babana, annene söyle gelip izin alayım" yanıtını verdi. Kayseri'ye geldiğinde, ailenin evine giden Levent evden fotoğraf paylaşarak, "Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti" dedi. Hayranını da alarak konser vereceği Yaşam Parka giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı ve sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.