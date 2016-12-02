Hande Erçel ve sevgilisi, ayrılığa 2 ay dayanabildi

Genç oyuncu Hande Erçel ve Mert Ekin Daymaz aşkı 2 aylık aradan sonra yeniden başladı

Hande Erçel ve sevgilisi, ayrılığa 2 ay dayanabildi

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncusu Hande Erçel, 2 ay önce öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı Mert Ekin Daymaz ile barıştı.

1.5 yıldır birlikte olan çift, Erçel'in rol arkadaşı Burak Deniz ile öpüşmesi sonrası tartışarak ayrılmıştı. Ancak çift bu ayrılığa ancak 2 ay dayanabildi. 

İkilinin ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve yeniden biraraya geldiği öğrenildi. Önceki akşam gazeteciler tarafından görüntülenen çift, her şeyin ortada olduğunu ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.


 

Etiketler; #hande erçel #hande erçel sevgilisi
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