Hande Erçel ve sevgilisi, ayrılığa 2 ay dayanabildi

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncusu Hande Erçel, 2 ay önce öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı Mert Ekin Daymaz ile barıştı.
1.5 yıldır birlikte olan çift, Erçel'in rol arkadaşı Burak Deniz ile öpüşmesi sonrası tartışarak ayrılmıştı. Ancak çift bu ayrılığa ancak 2 ay dayanabildi.
İkilinin ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve yeniden biraraya geldiği öğrenildi. Önceki akşam gazeteciler tarafından görüntülenen çift, her şeyin ortada olduğunu ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Genç oyuncu Hande Erçel ve Mert Ekin Daymaz aşkı 2 aylık aradan sonra yeniden başladı
Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncusu Hande Erçel, 2 ay önce öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı Mert Ekin Daymaz ile barıştı.