Hande Yener'in İzmir fuarında giydiği elbise dikkat çekti

İzmir'de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye fuarına ünlü şarkıcı Hande Yener de konuk oldu. Yener, fuarda giydiği kıyafetle dikkat çekti

Hande Yener'in İzmir fuarında giydiği elbise dikkat çekti

İzmir'de gelinlik, damatlık ve abiye fuarı açıldı. Fuarda çok renkli görüntülere sahne olmaya başladı. Ünlü isimlerin katıldığı fuara Hande Yener de konuk oldu. Bir firmanın çiçek şeklindeki abiye elbisesini giyen Hande Yener, basına elbiseyi tanıttı.


Üzeri taşlarla süslü olan ve çiçek şeklinde olan elbiseyi çok beğendiğini belirten Yener, ancak kendisine hareket etme şansı vermediği için elbiseyi sahnede giyemeyeceğini söyledi.


Firmanın kendisi için özel kıyafetler tasarlayacağını da belirten Yener, bir muhabir ve kameramanı da röportajını sabote etmeye çalıştıkları iddiasıyla oradan uzaklaştırttı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gelinlik #hande yener #hande yener izmir fuarı
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