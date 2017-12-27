Hande Yener'in paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Ünlüler dünyasındaki atışmaların sonu gelmiyor. Son olarak Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşarak bir tartışmanın başlamasına neden oldu

Ünlüler dünyasındaki atışmalara bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı.



Tartışmanın başlama nedeni ise Serengil'in açıklaması oldu. Sunuculuğunu yaptığı programda Serengil, Yener'in telifmetre araştırmasında ilk sırada çıkmasına inanmaması ve bunu araştıracağını söylemesi ile başladı. Radyolarda en çok çalınan isimin Hande Yener olmasına şüphe ile bakan Serengil'e Yener'in yanıtı ise çok sert oldu.



Sosyal medya hesabından Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını paylaşan Yener, fotoğrafa da "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.



Paylaşım ise bir süre sonra silindi. Yener bunun üzerine de kendisinin silmediğini Instagram'ın bunu müstehcen bulduğunu yazdı. Bunun üzerine Serengil de bir video paylaşarak, "Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" yazdı.







Serengil videosunda şunları söyledi: "Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."