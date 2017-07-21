Harun Kolçak'a veda zamanı

Ünlü sanatçı Harun Kolçak Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gemlik'e gönderildi

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Harun Kolçak için cuma namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı. Törene katılanlar arasında Çelik, Mustafa Ceceli, Fuat Güner, Nuri Alço, Nadide Sultan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yer aldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra Harun Kolçak'ın tabutu omuzlara alınarak cenaze nakil aracına taşındı.





"ÇOK GÜZEL ŞARKILARI, ÇOK GÜZEL BESTELERİ OLDU"





Mustafa Ceceli, "En son iki ay önce konuşmuştuk. 'Çeyrek asır iki projesini yapacağım' dedi. 'Bir şarkı üzerinde çalışalım' dedi. Ama nasip değilmiş. Çok güzel şarkıları, çok güzel besteleri oldu. İnşallah nesilden nesile aktarılır. Mekanı cennet olsun" dedi. Çelik "Halkın duaları ve yüksek teveccühünü ele geçirmiş alkışlarla konserlerini doldurmuş, halkın dertlerini hafifletmiş, müziği ile sanatı ile destek olmuş bir kişi Harun Kolçak. Biz de halka verdiği destek için sanata verdiği destek için buraya saygımızı göstermek için geldik. Duamızı edeceğiz. Fatih'amızı okuyacak ve buradan gemiye götüreceğiz" diye konuştu.





"EN KABİLİYETLİ MÜZİSYENLERDEN BİRİYDİ"





Sanatçı Fuat Güner, "Müzisyen arkadaşlarımı, müzisyen kardeşlerimi tek tek kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Harun 16 yaşından beri tanıdığım bir arkadaşımdı. En kabiliyetli müzisyenlerden biriydi. Hem iyi şarkı söyler, enstrüman çalar, beste yapar komple müzisyendi. Ani ölüm haberiyle sarsıldım. İnanamadım" dedi.





Sanatçı Ediz Hun, Harun Kolçak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak'ın da çok zor anlar yaşadığını anlatan Hun, evlat acısının çok büyük bir acı olduğuna dikkati çekti. Hun, "(Eşref Kolçak'la) Dün akşam konuştuk, 'İyiyim Edizcim.' dedi. 'Bir emrin var mı?' dedim. 'Yok, ben Gemlik'te kalacağım. Onu burada kucaklayacağım.' dedi. Gelemedi, bugün gelemiyor buraya, 90 yaşında, 1927'lidir ama bizim büyüğümüzdür. Saygı duyduğumuz bir sanatçıdır. Allah sabır versin." diye konuştu.



Oyuncu Nuri Alço ise Harun Kolçak'ın kansere karşı çok direndiğini ve Eşref Kolçak'ın da rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamadığını kaydetti.



Sanatçının, oyuncu Mahmut Hekimoğlu'yla aynı zamanda kansere yakalandığını belirterek, şunları söyledi:



"Mahmut Hekimoğlu'nu 10 ay önce kaybettik. Harun, 10 ay daha dayanabildi ne yazık ki ama Allah'ın takdiridir. Güzel işler yaptı. Müzik uğruna bayağı uğraşılar verdi. Kendi Eşref ağabeyimin gerçekten çok sevilen bir oğluydu. İlk önce annesini kaybetti. Tabii bugün de annesinin yanına defnedilecek. Gemlik'e gideceğiz, hepimizin başı sağ olsun."





"Yaşarken sevgimizi belli edelim"



Sanatçı Ayşegül Aldinç, Kolçak'ın doğum günü için aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:



"Aradığım zaman 'Doğum günüm iki gün önceydi.' dedi. 'Kutlu olsun o zaman.' dedim. O da bana yıldızlı kalp yolladı. İşte en son temasımız bu, sevdiklerine yollamış sonra bunu öğrendim. Gonca Vuslateri ve Asuman Dabak'a yollamış. Bir pastayla hatırlanmak istiyordu."



Şarkıcı Çelik, sanatçılar için alkışın önemine dikkati çekerek, "Müzisyenim ve alkış ne demek çok iyi biliyorum. Harun da son iki senesini halkın dualarıyla ve ona gösterdiği çok yüksek teveccühle moral bularak ayakta durdu." şeklinde konuştu.