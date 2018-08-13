Hayko Cepkin, 15 yıllık sevgilisiyle evlendi

Şarkıcı Hayko Cepkin, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile sessiz sedasız evlendi

Müzikteki tarzıyla adından söz ettiren Hayko Cepkin, yaptığı sürprizle hayranlarını şaşırttı. 15 yıldır beraber olduğu Aslı Kula ile dünya evine giren şarkıcı, bu güzel gününü sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Şarkıcının 15 yıldır biriyle olması ve hiç bir şekilde özel hayatıyla gündeme gelmemesini takipçilerinden takdir topladı.



15 YILDIR HİÇ AYRILMADILAR

Hayko Cepkin'in sessiz sedasız 15 yıllık sevgilisi Aslı Kula ile evlenmesinin ardından gözler Hayko Cepkin' in karısı olan Aslı Kula'ya çevrildi. Sosyal medya kullanmayan ve sanat dünyasından olmayan Aslı Kula, Hayko Cepkin ile 15 yıldır beraber. Bu süre zarfında, hiç ayrılmayan iki sevgili dün akşam aile ve dostlarının katılımıyla hayatlarını birleştirdi. Hayko Cepkin'in paylaştığı düğün pozunda, gelinin kıyafeti de dikkat çekti.