Hayko Cepkin'den bir ilk! Konserine böyle geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alan müzisyen Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle iniş yaptı

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:07

Hayko Cepkin, yaklaşık bin metre yükseklikte Türk Hava Kurumuna ait uçaktan paraşütle atlayarak Altınkum sahiline indi.

Atlayışın ardından gazetecilere açıklama yapan Cepkin, hayatını hep hedeflediği doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüğünü söyledi.

Başarıda şansa inanmadığını belirten Cepkin, ''Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşti.'' diye konuştu.

Cepkin, daha sonra müzikseverlerle buluşarak konser verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hayko cepkin #paraşüt #paraşütle atlayış
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