Her yaptığı olay. Şimdi de Instagram hesabı hacklendi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabının hacklenmesinin şokunu yaşıyor
'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla tanınan ve 16 yaşında olduğu öğrenilince gündemi çok fazla işgal eden Aleyna Tilki'nin şimdi de Instagram hesabı hacklendi.
Hesabı hacklenen Tilki, duruma tepkisini Twitter hesabından gösterdi. Tilki Twitter hesabına şunları yazdı: "İnstagram hesabımı kapattıran şizofren insanı ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal!!! İnşaallah hesabımı geri alabilirim. Yoksa bu hareketi başlatan kişiyle aramızda hiç iyi şeyler olmayacak. Çok yanlış kişiye yaptınız bunu!Karakterime salladınız,şahsıma aileme küfrettiniz. Saygısızlık yaptınız. Sıra bunda mı! Başka ne kaldı geriye! Vur kafasına al ekmeğini???? Asla harcatmıycam emeklerimi!!!"