Hülya Avşar'dan 'dekolte' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlülere verdiği iftar yemeğinde Hülya Avşar'ın kıyafeti çok eleştirilmişti. Avşar kızı, bu eleştirilere "Bazıları Erdoğan'dan daha muhafazakar" diyerek cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde ünlülere verdiği iftar yemeğinde Hülya Avşar'ın kayık yaka elbisesi çok fazla eleştirilmişti. Avşar kızı bu eleştiriler için "Bazıları Erdoğan'dan daha muhafazakar" diye cevap verdi.



İftar yemeğindeki elbisesi için eleştirilen Hülya Avşar verdiği röportajda eleştirilere yanıt verdi. Avşar, "Çok abarttılar. Ben insanların bu konuyu böyle abartmasına daha çok şaşırdım. Tayyip Bey, Emine Hanım bu konuda hiç kimseye eleştirel vaziyette bakmıyorlar. Öyle olduklarını bilsem gitmem." dedi.



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"Son iki yıldır çağrılmayıp, bu yıl davet edildiğin söylendi, doğru mu" diye sorulan Hülya Avşar'a sorulunca ünlü şarkıcı "Hiç öyle bir şey yok. Her yıl davet geliyor. Sadece bana değil ama, herkese geliyor. Tarihler uymadığı için, çekimler olduğu için gidememiştim. Bu yıl gidebildim" yanıtını verdi.