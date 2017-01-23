Hülya Avşar'dan yeni program. İlk konuk Acun Ilıcalı

Hülya Avşar Star TV ekranlarında yeni bir programa başlıyor

Hülya Avşar, Star TV ekranlarında 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programla seyirci karşısına çıkıyor. Avşar'ın ilk konuğu ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı oldu.



Programın ilk fragmanı da kanalda yayınlanmaya başlandı. Ilıcalı programda sunuculuktan kanal sahibi olmaya yükselişinin öyküsünü anlatacak. Özel hayatı hakkında konuşmayı sevmeyen Acun, bu kez sevgilisi Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden de bahsedecek.



Programda Acun Ilıcalı, yılda 100 kere birinci olmuş birinin kanal satın almasının normal olduğunu ve şaşırtıcı olmadığını belirtiyor. Avşar ise bu sözlere 'ben senin cebinde para görmedim ki' diyerek cevap veriyor.



Acun Ilıcalı, Avşar'ın "Çocukluğunda oyun mu oynamadın acaba" sorusuna da "Ben saçma sapan bir adamım. Oyun oynatmakla ve oyun oynamakla kafayı yemiş biriyim" şeklinde yanıt veriyor.



