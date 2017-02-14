Hülya Avşar'ın bu pozu Akalın'ı çok kızdıracak

Hülya Avşar'ın paylaştığı bu fotoğraf Akalın'ı çok kızdıracak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a Hülya Avşar'dan nispet pozu geldi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimi günlerde bir şarkı satın almış ve bu şarkı için Hülya Avşar'ı ikna etmeye çalışmıştı. Avşar'ı bu şarkı ile yeniden yaratacağını açıklayan Akalın'ın onca uğraşması ise sonuçsuz kalmıştı. Avşar, Akalın'ın stüdyoya girme teklifini kabul etmemişti. Bunun üzerine Akalın da Avşar'ın televizyon dünyası ile ilgili işler yapmak istediğini, müziğe zaman ayırmak istemediğini açıklamıştı.Ancak görünen o ki gerçek hiç de öyle olmadı. Hülya Avşar, Rafet El Roman'li birlikte bir düet çalışması yaptı. Avşar, stüdyo çalışmaları ile ilgili bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.Demet Akalın'ın ise bu paylaşıma nasıl yorum yapacağı merak konusu oldu.