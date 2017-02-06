Hülya Avşar istemedi, Demet Akalın'ın hevesi kursağında kaldı

Hülya Avşar, kendisi için single hazırlığı yapan Demet Akalın'ı reddetti

Alınan bilgiye göre Demet Akalın, Fettah ve Cansu Can'dan bir şarkı satın aldı. Akalın, bu şarkı ile Hülya Avşar'a bir sürpriz yapmak istediğini, onun için bir single hazırlığı yaptığını söyledi. Hülya Avşar'ı yeniden patlatacağını söyleyen Demet Akalın'a Avşar kızından ise 'hayır' cevabı geldi.



Akalın yaptığı açıklamada, Avşar'ı ikna edemediğini söyledi. Avşar'ın şarkıyı çok beğendiğini ancak söylemek istemediğini belirten Akalın, Avşar'ın bir şov kadını olduğunu ve televizyona ağırlık vermek istediğini de anlattı.



Akalın aynı zamanda Avşar'ın müzikli ilgili bir çalışma yapmak istemediğini de belirtti. Ancak gelen haberler hiç de o yönde değil. Alınan bilgiye göre Avşar, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir düet çalışması yapıyor.