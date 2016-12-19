Hülya Avşar, o programa geri dönüyor

Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz programı ile ilgili bir açıklama yaptı

Sevilen yarışma 'O Ses Türkiye' yayınında bir açıklama yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye programını sevenler için önemli bir açıklama yaptı.



Uzun zamandır bu programı Hülya Avşar ile sunduklarını belirten Ilıcalı, Avşar'ın yarışmaya geri döneceğini ve önümüzdeki sezon yayında olacaklarını söyledi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi özlediğini ve seneye Hülya Avşar ile birlikte TV8 ekranlarında olacaklarını anlattı.



Sevilen yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin son sezonunda ise jüri koltuğunda Ali Taran, Eser Yenenler ve Seda Bakan oturuyordu.



Kösem Sultan dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi nedeniyle yarışma programlarından uzak kalmıştı.