İbrahim Erkal'dan acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde oturduğu sitenin otoparkında baygın halde bulunan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. O günden bu yana komada olan Erkal'dan acı haber geldi. Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde oturduğu sitenin otoparkında baygın halde bulunan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. O günden bu yana komada olan Erkal'dan acı haber geldi. Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.