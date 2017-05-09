İbrahim Erkal'dan acı haber geldi

İbrahim Erkal'dan acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde oturduğu sitenin otoparkında baygın halde bulunan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. O günden bu yana komada olan Erkal'dan acı haber geldi. Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.


 

Etiketler; #ibrahim erkal #ibrahim erkal öldü
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