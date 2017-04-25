İbrahim Erkal için umutsuz açıklama

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal için umutlar tükeniyor.

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, geçtiğimiz günlerde evinin otoparkında baygın halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Ünlü şarkıcı hemen ameliyata alındı. Şimdi ise şarkıcının yaşam belirtisi göstermesi bekleniyor.



Konuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklamada Erkal'ın beynindeki kanamanın durduğu ancak ödemin ise devam ettiği açıklandı.



Makineye bağlı yaşayan Erkal'ın beynindeki ödemde ise bir gelişmenin olmadığı açıklandı.