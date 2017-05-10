İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti ama...

İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti ama...

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde makineye bağlı tutulan İbrahim Erkal için bekleyiş sürüyor.

Beyin ölümünün gerçekleştiği dün doktorları tarafından açıklanan Erkal için Hastane bahçesine çadır kuruldu. Aile yakınları ve çoğu Erzurumlular'dan oluşan hayranları gün boyu sessiz bir şekilde bekledi. Erkal'ın yakınları herhangi bir açıklama yapmazken, hastaneden de son durumla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim erkal #ölüm
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