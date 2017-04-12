İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre şarkıcı, İstanbul Maltepe'de bulunun evinin otoparkında baygın halde bulundu. Ünlü şarkıcı hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erkal'a ilk müdahale Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Daha sonra ünlü şarkıcı Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Erkal'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Beyin kanaması geçirmiş


Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Açıklamada Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği ve derin bir koma durumunda olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar söylendi: "Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."

Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim erkal
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