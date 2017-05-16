İçerde'de bir ayrılık daha. Yusuf Müdür de öldü

İçerde 35. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Yusuf Müdür'ün (Mustafa Uğurlu) yaşamını yitirmesinden Sarp sorumlu tutuluyor

İçerde'de bir ayrılık daha. Yusuf Müdür de öldü

Show TV’nin reytingleri altüst eden dizisi İçerde’nin 35. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Sarp hem Celal hem de emniyetin gözünde casus olarak görülüyor. Yusuf Müdür’ün (Mustafa Uğurlu) hayatını kaybetmesi Sarp’ı iyice zora sokuyor.


Yusuf Müdür de öldü


39. bölümde yayın hayatına son verecek olan İçerde’de yaprak dökümü devam ediyor.  Bensu Soral’ın ardından Mustafa Uğurlu da diziye veda etti.

İçerde 35. bölümü ile 22 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında…


Son bölümde neler oldu?


Sarp ve Mert'in kıran kırana geçen düellosu, ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlanır. Ancak iki cephe arasındaki savaş, Celal'in Füsun'u kaçırtmasıyla kızışacaktır. Birincil hedefi Kudret olan Celal'in gözünü, Sarp'ı ve tüm sevdiklerini yok etme hırsı bürüyecektir. Annesi Füsun'un kaçırıldığını öğrenen Sarp, harekete geçtiğinde tek başına olmayacaktır. Vicdanı ile mantığı arasında sıkışıp kalan Mert ile Sarp, bir kez daha yan yana mücadele edeceklerdir. Bu esnada Kudret, kaçmayı başarırken iki cephe arasındaki savaş ise kardeşleri yeniden karşı karşıya getirecek ve savaşın seyri, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bambaşka bir boyut kazanacaktır.
Etiketler; #içerde #yusuf müdür #içerde sarp
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