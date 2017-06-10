İçerde'de çekimler de aşk da bitti!

'İçerde'nin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizide tanıştığı rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi bitince ikilinin aşkı da bitti

İçerde'de çekimler de aşk da bitti!

Show TV'nin 2 bölüm sonra ekranlara veda edecek dizisi 'İçerde'nin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, rol arkadaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Set aşkı, dizi bitince son buldu.

Dizinin çekimlerinde Mart ayında başlayan aşk, yine sette bitti. Çiftin dizinin finaline iki hafta kala ayrıldığı ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un isteği üzerine dizide Duygu Sarışın'ın rolü arttırılmıştı.

 

Etiketler; #içerde #çağatay ulusoy
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