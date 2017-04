İçerde'de heyecan dolu anlar. Melek ölecek mi?

Sevilen dizi İçerde'de heyecan dolu anlar yaşanıyor

Sevilen dizi İçerde'nin son bölümünde Melek vuruldu. Şimdi herkes Melek yaşayacak mı onu merak ediyor.



Yeni fragman yayınlandı

Show Tv'nin sevilen dizisi İçerde'de Melek Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrenmiş ve bunu onlara söylemek için elinden geleni yapmıştır ancak Melek, Kebapçı Celal'in engellemelerine maruz kaldı.Coşkun'dan Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrenen Melek, soluğu babası Celal'in yanında alır. Babasından hesap soran Melek daha sonra da gerçeği söylemek için önce iki kardeşin annesi Füsun'a gitmeye karar verir.Ancak Celal adamlarına Melek'i engellemek için her türlü talimatı vermiştir. Sarp'la her türlü engeli aşarak buluşan Melek, gerçeği söylemeden vurulur. Şimdi izleyiciler ise Melek'in yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor.Sevilen dizini yeni fragmanı ise yayınlandı. Füsun, henüz Mert'in oğlu olduğunu öğrenmiyor ama Celal'in adamı olduğunu öğreniyor. Kapıya gelen Mert'i tersleyen Füsun, onu gözyaşları ile kapıdan kovuyor.Show Tv'nin sevilen dizisi İçerde her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İki kardeşin birbirini bulma hikayesinin anlatıldığı dizi aynı zamanda polis ve mafya ilişkilerine de değiniyor.