İçerde'de heyecan dolu bölüm. Sarp gerçeği öğrenecek mi?

Show Tv'nin sevilen dizisi İçerde bu hafta da heyecan dolu olacak

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerin oynadığı İçerde dizisi 30. bölümü ile yine heyecan yaratacak.

İçerde'nin geçen haftaki bölümünde Coşkun, Melek'e Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söylemişti.



Bu hafta ise izleyiciler heyecanla ikilinin kardeş olduklarını öğrenip öğrenmeyeceğini merak ediyor. Dizinin 30. bölümüne dair yayınlanan ilk fragmanda Melek'in ilk iş olarak babası Celal'a gittiği görülüyor. Geçtiğimiz bölümde Kudret tarafından vurularak yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Celal, Melek'in sözleri üzerine büyük şok yaşıyor. Melek daha sonra da bütün gerçekleri açıklamak için Sarp'la buluşuyor ama Melek'in bu sırrı açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyor.



İçerde dizisi birbirini arayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Kardeşlerden Sarp rolündeki Çağatay Ulusoy, Polis Akademisi'nde okuyor ve mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılıyor gibi gösteriliyor ancak Sarp, Yusuf müdür tarafından gizli polis olarak kullanılıyor.



Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Mert ise, Sarp'la aynı okulda eğitim alan bir polis. Ancak Mert'in sırrı da aslında polise değil de Yusuf müdürün baş düşmanı olan mafya babası Celal'e hizmet ediyor olması.