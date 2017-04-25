İçerde'de Melek öldü, Mert ifşa oldu

Show Tv 'nin sevilen dizisi İçerde yine dün akşam soluk soluğa izlenecek bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin en acı anı ise Melek'in ölümü oldu.

Yeni fragman yayınladı



Dizinin konusu

Sevilen dizi İçerde, dün Show Tv ekranlarında seyirciyle buluştu. Dün yayınlanan bölüme, Melek'i ölümü damga vurdu. Sarp ve Mert'e kardeş olduklarını açıklamak isteyen Melek, konuşamadan Kudret'in adamı tarafından vurulmuştu.Sarp ve Mert ile birlikte hastaneye kaldırılan Melek ise kurtarılamadı. Seyirci uzun süre bunun de bir oyun olmasını bekledi, Melek'in öldüğüne inanmak istemedi ama Melek kurtarılamadı.Melek'in ölümüm ile birlikte Mert'in Celal'a çalıştığı da ortaya çıktı. Yusuf müdür Mert'i herkesin önünde ifşa etti. Polisliği biten Mert, Celal'le çalışmaya başladı.Yusuf müdürün herkesin önünde rencide etmesi yüzünden büyük bir yıkım yaşayan Mert, bir darbe de Füsun'dan yedi. Eylem de Mert'e sırt çevirince Mert iyice yalnız bir adam haline gelir.Sarp ve Mert, Celal'in yanında birlikte çalışmaya başlar. Sarp bunu hazmedemez ama rolüne devam etmek zorundadır.Celal ise Sarp ve Mert'ten Kudret'i öldürmelerini ister. Kızının ölümüyle yıkılan Celal'in tek amacı Kudret'ten intikam almaktır.Dizinin yeni bölümünün fragmanı ise yayınlandı. Yayınlanan ilk fragmanda Mert, yanında Celal'in adamı Davut'la birlikte araba ile Füsun'un dükkanının önünden geçer. Geçerken Eylem ile karşılaşan Mert, tarafını seçtiğini de göstermiş olur.Dizi iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Polis akademisinde birlikte okuyan iki kardeşten biri mafyanın adamı olarak polisin içinde yer alırken, öteki de polisin adamı olarak mafyanın içinde yer almaktadır. İkisinin de asıl amacı birbirlerini bulmaktır.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.