İçerde'de Melek'ten kalan video kaydı, gerçeği ortaya çıkarıyor

'İçerde'nin yeni bölümünde Melek, Sarp ile Mert'in kardeş olduğunu söyleyemeden ölmüştü. Başına bir şey gelir diye video hazırlayan Melek, Sarp ile Mert'in kardeş olduğunu söylüyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisinde 'İçerde'nin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölümde Melek ölünce herkes şoke olmuştu. Sarp ile Mert'in kardeş olduğunu söyleyemeden giden Melek, "olur da başıma bir iş gelirse gerçekleri anlatamam diye bu videoyu çekiyorum" diyor. Sarp videoyu bulup Mert'in kardeşi olduğunu öğreniyor.



Melek, hazırladığı videoda Sarp'a, Mert senin kardeşin diyor. Videoyu bulan Sarp tam izlerken Mert de o anları görüyor ve donup kalıyor.



'İçerde'nin yeni bölümü 1 Mayıs Pazartesi günü Show TV ekranlarında yer alacak.