İçerde dizisine sürpriz konuk!

Sevilen dizi İçerde'ye yeni bir oyuncu daha katılıyor

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde'ye yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Reyting rekorları kıran dizinin bu akşamki bölümüne ünlü oyuncu Şenay Gürler de dahil oluyor.



Sezonun en iddialı dizilerinden biri de kuşkusuz ki Show TV'de yayınlanan İçerde adlı dizi. Amerikan yapımı Köstebek filminden uyarlanan dizinin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli paylaşıyor.



Geniş bir kadroya sahip olan diziye bu hafta Şenay Gürler de dahil oluyor. Gürler'in dizide konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi.



Dizinin bu haftaki bölümünde Celal sevkiyatı ihbar eden kişilerin peşine düşecek.



Sarp ve Celal, karşılarına çıkan düşmanlarının avukatının anlattıklarıyla gizemli olayı çözmeye çalışacaklar. Bölümde avukat rolünü ise oyuncu Emre Erçil canlandıracak.