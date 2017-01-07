İçerde dizisinin 80 kişilik ekibi karda mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sevilen dizi İçerde'nin oyuncularını da etkiledi

İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisinin oyuncularını da etkiledi. Dizinin oyuncularının çekim için gittikleri Belgrad ormanında mahsur kaldığı öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama dizinin Coşkun karakteri olan Nebil Sayın'dan geldi. Sayın, facebook hesabından yaptığı açıklamada, 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsur olduklarını söyledi. Toplamda 80 kişi ve 20 araç olduklarını belirten Sayın, araçlarının kara saplandığını ve yakıtlarının da azaldığını açıkladı.



AKUT ve itfaiye ekiplerinin ellerinden geleni yaptığını da belirten Sayın, ekiplerin kendilerine ulaşamadığını ve beklemede olduklarını söyledi.



Konuyla ilgili AKUT da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. AKUT, konu ile ilgilendiğini ve irtibat halinde olduklarını belirtti.