İçerde dizisinin Alyanak'ının sesinin sırrı...

Show TV'nin 'İçerde' dizisinde Alyanak karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler, ses tonunu neden o şekilde kullandığını açıkladı.

İçerde dizisinin sevilen karakterlerinden biri de Alyanak. Karakteri canlandıran Yıldıray Şahinler, Habertürk'e verdiği röportajda Alyanak karakterinin sesinin sırrını da açıkladı.



"Alyanak karakterini nasıl şekillendirdiniz?" sorusuna yanıt veren Şahinler şunları söyledi: "Başlangıçta Alyanak daha çok bir rol oyuncusuydu, işlevini yerine getirmek üzere orada bulunan biriydi. Her role yaklaştığım gibi onun geçmişini ve yaşamını düşünmeye başladım. "Otopark işleten bir mafya üyesi ne yapar?" dedim." şeklinde konuştu.



Şahinler sözlerine şöyle devam etti: "En çok yapılan şey uyuşturucu satmaktır ve kendileri de kullanarak satarlar diye düşündüm. Esrar içen bir adamın sesi bozulur deyip çıktım yola. Konuşma ritmi ağır olan ama ağır abi olmayan, işler hızlandığı zaman komik duruma düşebilecek bir adam hayal ettim ve bunu okuma provasında uyguladım. "



