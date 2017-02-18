İçerde dizisinin yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, küçüklük fotoğrafını paylaştı

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde'nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.1998 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, köpeği ile çektirdiği fotoğrafta 8 yaşında.Instagram hesabından fotoğrafı paylaşan Ulusoy, fotoğrafa da 'Ben ve Coach' notunu düştü.1990 doğumlu olan Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Ulusoy, daha sonra da Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri aldı.Ulusoy'un ilk dizisi 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum isimli dizi oldu. 2011 yılında da Anadolu Kartalları filminde rol alan oyuncu Eve Düşen Yıldırım dizisine de konuk oyuncu olarak dahil oldu.Adını Feriha Koydum dizisinde oyuncu Feriha karakterinin ölmesinden sonra dizi Adını Feriha Koydum: Emir'in yolu olarak değişti. Bir süre sonra da dizinin adı Emir'in yolu oldu ve diğer diziyle bir bağlantısı kalmadı. Dizi birkaç bölümden sonra yayından kaldırıldı.Ünlü oyuncu daha sonra da Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizisi ile ekranlara eldi. Ulusoy'un son dizisi ise Show Tv'de yayınlanan İçerde dizisi oldu.