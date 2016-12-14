İçerde'nin başrol oyuncusu gerçekte de kolunu kırdı

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde'nin bu hafta yayınlanan bölümünde Mert karakterine can veren Aras Bulut İynemli'nin kolunun alçıda olduğu dikkatleri çekmişti. Nedeni ortaya çıktı

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen dizi geçtiğimiz pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümüyle her kategoride reytinglerde zirveye oturan dizide bir ayrıntı da dikkatlerde kaçmadı. Dizinin başrol oyuncularından Mert karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin kolu alçılıydı. Alınan bilgiye göre ünlü oyuncu dövüş ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmıyor. Bu yüzden bir aksilik yaşayan genç oyuncu, çekimlerde kolunu kırdı. Oyuncu bu yüzden ekran karşısına alçılı kol ile çıkmak durumunda kaldı.



Hikayenin akışını bozmamak için dizinin bir bölümünde Mert, sinirlenip duvara vuruyor. Bu olay sonrası Mert'in kolu kırıldı gibi gösterildi. Ancak alınan bilgiye göre Mert yani Aras Bulut İynemli'nin kolu gerçekten kırık.



İçerde dizisi iki kardeşin hikayesini konu alıyor. Aslında birbirine çok yakın olan iki kardeş bundan habersiz birbirlerini arıyor. Dizinin başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu gibi isimler paylaşıyor.