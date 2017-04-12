İçerde'nin park çekimleri olaylı geçti!

Show Tv 'nin sevilen dizisi İçerde'nin çekimleri olaylı geçti.

Sevilen dizi İçerde'nin Maçka Parkı çekimleri olaylı geçti. Alınan bilgiye göre senaryo gereği bölgede kurusıkı tabancalar patladı. Sesleri duyanlar ise paniğe kapılarak durumu polise haber verdi.Çocuklarıyla parka gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çekimden habersiz olan vatandaşlar, yaşananların dizi çekimi olduğunu öğrenince de tepki gösterdi. Parkta silahların patlatılamayacağını savunan grup polise durumu bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri yaşananların dizi olduğunu ve ekibin çekim iznine sahip olduğunu söylese de çekimler güçlükle tamamlanabildi.