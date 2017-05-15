İçerde'nin sevilen oyuncusuna trafikte taciz

İstanbul'da motosiklet turuna çıkan ünlü oyuncu Bensu Soral, magandaların tacizine uğradı

İçerde'nin sevilen oyuncusuna trafikte taciz

Motosiklet tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Bensu Soral'ın geçtimiz günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı. Sekiz yıldır ehliyeti oyan güzel oyuncu, başından geçen tatsız olayı sevgilisi Hakan Baş ile paylaştı.

İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı. Posta’ya konuşan Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi. Öte yandan işadamı Hakan Baş’ın bir magandanın sözlü tacizine maruz kalan sevgilisine neden yasak koyduğuna sair detaylı açıklama yapılmadı.

Etiketler; #bensu soral
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