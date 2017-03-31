İçerde'nin yıldızı, aracını bu renge boyattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, arazi aracı aldı

Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinin sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy, paraya kıydı ve hayalindeki aracı aldı. Ulusoy, aracın rengini de değiştirirken, bazı yenilikler de yaptırdı.

Son zamanların en sevilen dizisi İçerde'de rol alan ve Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, paraya kıydı ve hayalindeki arabayı aldı.



Geçtiğimiz günlerde arazi aracı alan Ulusoy, daha sonra da aracının rengini değiştirmek için servise verdi. Aracını haki yeşiline boyatan Ulusoy, araca çeşitli modifiyeler de yaptırdı.



Ulusoy'un aracı 160 bin TL'ye aldığı, ayrıca 50 bin TL de masraf yaptığı iddia edildi. (Habertürk)