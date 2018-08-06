İntizar'ı kızdıran yorumlar!

Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik'le eşcinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan İntizar, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından vereceği konser ile ilgili bilgi veren şarkıcı, gönderisine yapılan takipçi yorumlarına sert cevap verdi

İntizar'ı kızdıran yorumlar!
06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:25

Türkiye'nin gündemine damga vuran Sinem Gedik- İntizar ilişkisinden sonra sessizliğe bürünen şarkıcı İntizar, günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Uşak'ta Sivaslı gurbetçilere vereceği konser ile ilgili bilgi paylaşan şarkıcının gönderisine yorum yağdı. Bazı takipçileri İntizar'a destek çıkarken, bazıları ise adeta şarkıcıyı topa tuttu.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le İntizar'ın eşcinsel ilişki görüntülerini, velayet davası dosyasına eklendikten sonra basına sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yapmayı tercih etmiş, şarkıcı İntizar ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapmış sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Haklarını hukuki yoldan halletmeye çalışan şarkıcı İntizar günler sonra paylaşım yaptı. İntizar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak paylaşıma gelen ağır yorumlara dayanamayan İntizar takipçilerine sert cevaplar verdi.

Etiketler; #mustafa ceceli #intizar #sosyal medya
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