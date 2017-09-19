İrem Derici'den kötü haber!

Yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede tedavi gören İrem Derici, durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

Geride bıraktığımız hafta sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal eden İrem Derici'nin dün tedavi gördüğü hastanede yoğun ünitesine kaldırıldı.



Dericinin sağlık durumuyla ilgili, İrem Derici'nin tedavi gördüğü hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamaları yaptı: "Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir."