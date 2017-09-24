İrem Derici'den yoğun bakımda paylaşım

Instagram hesabında, hastane yatağına yatarken el salladığı bir videoyu paylaşan İrem Derici, yazılı olarak şu ifadeleri kullandı:Kaynak: DHA
“Yoğun bakımda 16’ncı gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonu gelmeyen, süründüren ağrılar, boynu büküklük. Üzemem ben sevdiklerimi bir daha. Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik ellerinizden, kocaman dualarınızdandır. İyi geceler benim dev ailem.”
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