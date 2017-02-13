İrem Derici, hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi

Dobralığı ile bilinen İrem Derici, hakkındaki şok iddia ile çılgına döndü

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Almanya'daki konserinde sahneye çıkmadığı öğrenildi. İddiaya göre kanserli çocuklar ve Türk futbol takımı için yapılan gecede İrem Derici de sahne alacaktı. Ancak ünlü şarkıcı 'Burası ahır gibi' diyerek sahneye çıkmadı.



Derici'yi izlemeye gelen 400 kişi ise Derici'nin sahneye çıkmamasını ıslıkla protesto etti. Başka bir iddiaya göre ise ünlü şarkıcı sahneye çıkmak için 60 bin TL ücret almıştı.



Derici'nin 'kanserli çocuklar için' yapıldığı iddia edilen gecede sahneye çıkmamasına sosyal medyadan da tepki geldi. Derici'nin bazı takipçileri, çıkan haber yüzünden Derici'ye ağır eleştirilerde bulundu.

İrem Derici'den sert açıklama

Bu haberin internet sitelerinde yayılması üzerine ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı.Kendisine çamur atmaya çalışan ve yalan haber yapanların burnundan fitil fitil getireceğini belirten Derici, gecenin kanserli çocuklar için değil, futbol takımının gecesi olduğunu da belirtti. Mekanın sözleşme şartlarının hiçbirisine uymadığı için işin iptal edildiğini de belirten Derici, 'burası ahır gibi' şeklinde bir sözü de söylemediğini belirten Derici, hukuk karşısında hakkını arayacağını da ifade etti.İşte Derici'nin o açıklaması: