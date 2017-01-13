İrem Derici'nin sakladığı gerçek böyle ortaya çıktı

Son günlerde aşırı zayıflayan İrem Derici'nin küçülen göğüslerini büyütmek için silikon yaptırdığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, fazla kilolarından kurturlam için verdiği mücadeleyi kazandı. Ancak bir süredir diyet yapan ve kendini spora veren Derici bu kez de aşırı zayıfladı. Ünlü şarkıcı zayıflaması yüzünden küçülen göğüsleri için ise bıçak altına yatma kararı aldı.



Derici'nin silikon operasyonunu ise Gülşen'in doğumu ortaya çıktı. İki ünlü isim aynı hastaneyi tercih edince gerçek ortaya çıktı. Gülşen'i görmek için hastaneye gelenler Derici'nin ekibi ile karşılaşınca gerçek ortaya çıktı.